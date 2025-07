Tartaruga resta impigliata in una rete, trovata morta

Foto d'archivio

Una tartaruga del tipo carretta-carretta e stata rinvenuta morta impigliata in una rete abbandonata in mare nello specchio acqueo di fronte a Moneglia. Il recupero è stato a cura della Capitaneria di porto di Sestri Levante su segnalazione di alcuni pescatori dilettanti.

"Al di là del dispiacere per la morte del giovane esemplare di tartaruga - spiega Sergio Maddalena comandante della locamare sestrese - esiste una realtà di reti da pesca abbandonate in fondo al mare sui relitti e sulle scogliere tra Lavagna e le Cinque Terre. Per questa ragione insieme ai volontari video maker verranno monitorate le situazioni più pericolose e con il comando saranno studiate operazioni di recupero".