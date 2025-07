Frigo della droga a San Fruttuoso: arrestati due trafficanti con 18 kg 'panetti'

Immagini realizzata da Ai

Un frigo che nasconde dodici chili di hashish. Banconote di piccolo taglio sparse in una stanza. Buste di cocaina e marijuana pronte per la strada. È la scena scoperta ieri dalla Squadra Mobile di Genova in un appartamento di San Fruttuoso, dove due uomini, un 36enne e un 44enne, gestivano un traffico di droga sotto gli occhi del quartiere.

Un via vai sospetto

Tutto inizia con un movimento anomalo. Persone che entrano ed escono da un’abitazione, troppo spesso, troppo in fretta. Gli agenti della squadra mobile, impegnati nei consueti controlli antidroga, notano il via vai e decidono di agire. Dopo un appostamento, scatta il blitz. L’ingresso nell’appartamento rivela una verità sconcertante: San Fruttuoso, quartiere popolare di Genova, ospita un laboratorio dello spaccio.

La scoperta nelle stanze

Nella camera del 36enne, gli agenti trovano 50 grammi di cocaina, 137 grammi di hashish e 3.775 euro in contanti, banconote piccole, tipiche del commercio di strada. Il 44enne non è da meno: la sua stanza custodisce 345 grammi di cocaina, 1,5 chili di hashish e ben 5 chili di marijuana essiccata. Bilancini, buste, strumenti per il confezionamento: tutto pronto per alimentare il mercato. Ma il colpo di scena arriva in cucina. Dentro il frigorifero, tra gli scomparti, altri 12 chili di hashish.

I due uomini, entrambi del posto, sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti e portati nel carcere di Marassi, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.

