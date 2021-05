Genoa, Ballardini col Sassuolo pensa alla coppia Pandev-Scamacca

GENOVA - Uno sforzo ancora, tre punti in 4 partite per rimanere in serie A. Il Genoa sa che per la salvezza serve ancora qualcosa. Quanto? Non si sa ma con una vittoria da trovare nel poker di carte rimaste sul tavolo la retrocessione sarebbe scongiurata. Arriva il Sassuolo di De Zerbi che dopo aver perso a Torino negli ultimi minuti da 0-2 a 3-2 ha cominciato a fare il guastafeste. Ne sa qualcosa il Milan, ma non solo.

I rossoblu devono stare attenti e Ballardini con gli uomini contati in difesa ha qualche problema per contenere Berardi, Boga e compagni. Ma in attacco anche il Grifone può calare qualche asso. C’è Scamacca, proprio in prestito dal Sassuolo che qui da giocatore in cerca d’identità ha trovato spazio per far valere le sue qualità tanto che ora potrebbe valere 20 milioni di euro. Lui dovrebbe partire titolare, semmai il rebus è con chi. Con Shomurodov, uzbeko in ripresa nelle ultime due gare con Spezia e Lazio, c’è intesa, ma potrebbe starci anche Destro che è il capocannoniere della squadra.

Scamacca e Destro fecero bene con la Fiorentina. Ma occhio a Pandev che è in odore di rinnovo contrattuale ancora per un anno sebbene stia pensando al ritiro che da ieri adesso è meno probabile. Ballardini lo stima e da che in partite che pesano Pandev ha sempre risposto presente. Dunque potrebbe essere lui il compagno offensivo di Scamacca.

Per la mediana, infine, certo l’impiego di Strootman e Badelj e forse di Zajc con Zappacosta e Ghiglione sulle fasce. Occorre una svolta dopo il k.o. con la Lazio che ha macinato qualche rimpianto, c’è bisogno di concentrazione e agonismo per muovere un passo o qualcuno in più verso un’impresa iniziata prima di Natale a Spezia e in quella serata in tanti, tifosi compresi, avrebbero firmato per essere qui oggi a fare certi calcoli.