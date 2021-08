Emergenza autostrade, lunedì da incubo: coi lavori in A10 15 km di coda in direzione Genova

GENOVA - Un vero e proprio lunedì da incubo per la Liguria e per tutti coloro che si sono trovati a viaggiare da Ponente in direzione del capoluogo ligure. Si sapeva come sarebbe andata a finire: lo scambio di carreggiata tra Genova Aeroporto e Genova Pra' ha causato disagi fin dalla prima mattinata e il bilancio di una delle giornate solitamente meno trafficate è di oltre 15 km. Chilometri e chilometri di coda che non hanno mai accennato a diminuire arrivando prima a toccare quota 11 attorno alle 12, poi a crescere fino a sera.

Primocanale in diretta dalle ore 7 di questa mattina ha seguito e segue costantemente la situazione con i suoi inviati sul posto e gli aggiornamenti e le informazioni di servizio in tv, sul sito primocanale.it e sulle pagine social. Una grande squadra tra tecnici e giornalisti, tra redazione e inviati che in una lunghissima trasmissione dedicata, "Allerta rossa autostrade", ha raccolto le voci esasperate del mondo portuale, dell'autotrasporto, degli automobilisti stremati all'autogrill dopo ore di incolonnamenti. ( LE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE ). Primocanale seguirà questa situazione emergenziale nei prossimi dieci giorni, senza tregua con una diretta no stop ogni giorno.

Pochi sbarchi e imbarchi ai traghetti previsti nella giornata di oggi, per cui ha retto bene l'aera attorno al porto di Genova con qualche coda soprattutto nella prima parte della mattinata fuori dal terminal. Ma l'incognita sarà per i prossimi giorni dove non si sa se i carichi di traffico in direzione del Ponente reggeranno altrettanto bene.

Diversa la situazione in A10, che ha visto le code formarsi a partire dall'altezza di Celle Ligure. A metà mattinata, il traffico è andato in tilt anche in Aurelia, con le auto a passo d'uomo e poi praticamente ferme (RIVIVILO QUI) . Tanti i turisti che si sono lamentati della situazione ( LE VOCI ). Giuseppe Bossa, coordinatore dell'osservatoro trasporti che ha messo in evidenza come il cantiere lungo 8 km faccia aumentare i rischi di incidente ma che da Autostrade è arrivato solo un "muro di gomma" ( L'INTERVISTA ). Anche gli spedizionieri hanno sottolineato le problematiche legate a questo cantiere: "E' una violenza nei confronti delle categorie produttive". Vista la situazione di caos ha portato Assoutenti ad annunciare misure drastiche a tutela di tutti coloro che usano le autostrade. E' arrivata così la decisione di presentare in procura un esposto per interruzione di servizio pubblico ( GUARDA QUI ).

Nel pomeriggio è arrivato l'invito da parte dell'assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone, che consiglia ai conducenti di mezzi leggeri di utilizzare come alternativa l'Aurelia (L'APPELLO). Non si dice d'accordo il presidente del Municipio Ponente Claudio Chiarotti che invece chiede di rispettare il divieto di circolazione per i mezzi pesanti in città e che si dice preoccupato per i carichi eccessivi di traffico in via Rubens, già messa a dura prova dalle mareggiate che più volte hanno divorato l'asfalto.

GLI AGGIORNAMENTI:

ORE 20:45 - Coda di 8 km tra Varazze e Genova Pra' in A10

ORE 19:50 - Coda di 12 km tra Varazze e Genova Pra' in A10

Traffico Rallentato tra Genova Pra' e Genova Pegli in A10

ORE 19 - Coda di 15 km tra Varazze e Genova Pra' in A10

Coda di 1 km tra Genova Aeroporto e Genova Pegli per lavori

Traffico Rallentato tra Genova Pra' e Genova Pegli in A10

Coda su Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia provenendo da Gravellona Toce verso Genova per lavori.

ORE 18 - Coda di 15 km tra Varazze e Genova Pra' in A10

Traffico Rallentato tra Genova Pra' e Genova Pegli in A10

Coda di 2 km tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Pegli per lavori

Coda su Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia provenendo da Gravellona Toce verso Genova per lavori

ORE 17 - Coda di 14 km tra Varazze e Genova Pra' in A10

Traffico Rallentato tra Genova Pra' e Genova Pegli in A10

Coda su Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia provenendo da Gravellona Toce verso Genova per lavorI

ORE 16 - Coda di 15 km tra Varazze e Genova Pra' in A10

Traffico Rallentato tra Genova Pra' e Genova Pegli in A10

Coda su Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia provenendo da Gravellona Toce verso Genova per lavorI

ORE 15 - Coda di 13 km tra Varazze e Genova Pra' in A10

Traffico Rallentato tra Genova Pra' e Genova Pegli in A10

Coda di 2 km tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Pegli in A10

Coda di 1 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia in A26

Coda su Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia provenendo da Gravellona Toce verso Genova per lavorI

ORE 14 - Coda di 11 km tra Varazze e Genova Pra' in A10.

Traffico Rallentato tra Genova Pra' e Genova Pegli in A10.

Coda di 1 km tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Pegli in A10.

Coda di 3 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia in A26.

Coda di 1 km tra Busalla e Ronco Scrivia per lavori in A7.

ORE 13 - Coda di 11 km tra Varazze e Genova Pra' in A10.

Coda di 2 km tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Pegli in A10.

Traffico Rallentato tra Genova Pra' e Genova Pegli in A10.

Coda di 5 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia in A26.

Coda di 1 km tra Busalla e Ronco Scrivia per lavori in A7.

ORE 12 - Coda di 11 km tra Varazze e Genova Pra' in A10.

Coda di 4 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia in A10.

Coda di 2 km tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Pegli in A10.

Traffico Rallentato tra Genova Pra' e Genova Pegli in A10.

Coda di 1 km tra Busalla e Ronco Scrivia per lavori in A7.

Coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori in A7.

ORE 11 - Coda di 7 km tra Arenzano e Genova Pra' in A10.

Traffico Rallentato tra Genova Pra' e Genova Pegli in A10

Coda di 3 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia in A26.

Coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla in A7.

Coda di 1 km tra Busalla e Ronco Scrivia in A7.

ORE 10 - Coda di 4 km tra Arenzano e Genova Pra' per lavori in A10.

Coda di 3 km tra Masone e Bivio Genova-Ventimiglia per lavori in A10.

Coda di 1 km tra Busalla e Ronco Scrivia per lavori in A7

Traffico Rallentato tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori in A7.

ORE 8.30 - Coda di 2 km tra Arenzano e Genova Pra' per lavori in A10.

Coda di 2 km tra Masone e Bivio A10 Genova-Ventimiglia per lavori in A26.

Traffico Rallentato tra Bivio A10/A26 Trafori e Genova Aeroporto per lavori in A10.

ORE 7.30 - Coda di 2 km tra Arenzano e Genova Pra'.

Traffico Rallentato tra Bivio A10/A26 Trafori e Genova Aeroporto per lavori.

Coda di 1 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori.