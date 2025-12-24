Dopo il pranzo di Natale ecco cosa fare il 25 e 26 dicembre a Genova

Nonostante Natale sia da sempre considerata la festività che più di altre è dedicata alle persone che ci stanno a cuore, da trascorrere in famiglia tra abbracci e risate condivise, non sono poche tuttavia le offerte a Genova per il 25 e il 26 dicembre rivolte a chi - dopo i tradizionali pranzi, magari per evitare il classico abbiocco post-prandiale - vorrà smaltire i postumi dell'aver mangiato troppo immergendosi in un mix di luci, eventi, arte e tradizioni, per ogni gusto e ogni età.

25 DICEMBRE

A partire dal Winter Park di Ponte Parodi, ovviamente aperto entrambi i giorni. Ormai una tradizione radicata che da decenni accompagna il Natale di grandi e piccini, con oltre 100 attrazioni tra giostre, giochi e strutture di intrattenimento in una cornice suggestiva, tra la magia delle luci e il profilo del mare a fare da sfondo. In piazza Martinez è tornata anche la pista di pattinaggio su ghiaccio, una delle attrazioni più apprezzate da bambini e famiglie aperta dalle 10 alle 20. Il 25 dicembre c'è da segnalare anche allo CSOA Pinelli, a partire dalle 22, Natty Christmas - Genovamaica for Jamaica, serata dedicata a raccogliere fondi per aiutare la popolazione giamaicana dopo il devastante uragano Melissa che alla fine di ottobre ha provocato morti e devastazione.

Aperti ovviamente i cinema. Tante proposte da 'Avatar – Fuoco e cenere', terzo episodio della saga creata da James Cameron a 'Father Mother Sister Brother' di Jim Jarmush, Leone d'oro alla Mostra di Venezia, passando per 'Il maestro' con Pierfrancesco Favino e l'immancabile film di animazione, quest'anno 'Zootropolis 2'.

26 DICEMBRE

Moby Dick

Molte le possibilità che offre il giorno di santo Stefano. Partiamo dalla cultura con Palazzo Ducale che apre le porte dell'Appartamento del doge per 'Moby Dick', una mostra che parte dal libro di Melville per attraversare tutte le fascinazioni che le balene fin dall'antichità hanno creato attraverso miti e leggende, credenze e racconti che ne hanno messo in luce la natura simbolica e ambivalente, da una parte esseri mostruosi in grado di inghiottire navi e portare distruzione, dall’altra creature benevole, regine dell’oceano.

Tutankhamon

A Porta Siberia si può visitare 'Tutankhamon: La tomba, il tesoro, la maledizione' dedicata al più famoso tra i faraoni egizi la cui fama è dovuta soprattutto al fatto che la sua tomba venne ritrovata dall'archeologo Howard Carter il 4 novembre 1922 praticamente intatta, piena di oggetti meravigliosi e preziosissimi che adesso è possibile ammirare in repliche fedelissime dal momento che gli originali non escono mai dal Grand Egyptian Museum di Giza. Tra le tante meraviglie il trono d'oro, il carro da guerra, i sarcofagi, i vasi canopi e la famosa maschera aurea.

La mostra delle illusioni

Sempre nell'area del Porto Antico, i Magazzini del Cotone ospitano la 'Mostra delle Illusioni'. Un viaggio fantastico in una realtà che il nostro occhio percepisce come vera ma che invece non esiste: illusioni ottiche, combinazioni di arte, architettura, elementi di psicologia e fisica. Un'esposizione dedicata a un mondo ricco di fascino pronta a mettere a dura prova i sensi e la mente dei visitatori, riuscendo a far dubitare chiunque delle proprie percezioni. Il tutto mostrato attraverso una combinazione di scenografie, immagini e esperienze da vivere in prima persona accompagnato da uno a spazio innovativo dedicato alla realtà virtuale. Venerdì 26 sono aperti anche il Museo Diocesano, il Museo del Tesoro, il Museo d'arte orientale Chiossone, le Raccolte Frugone, Palazzo Reale, Palazzo Spinola e il Castello D'Albertis - Museo delle Culture del Mondo.

Gli spettacoli

Passando agli spettacoli, i Bruciabaracche sono protagonisti al Politeama genovese (alle 21) con A te e famiglia...: la solita atmosfera ironica e festosa, pensata proprio per accompagnare il periodo delle feste con risate e leggerezza, offrendo al pubblico uno sguardo divertente sulla ritualità e le situazioni tipiche del Natale. Al Teatro Stradanuova alle 16 va in scena Rattoppé, un recital che mescola performance vocale, interventi musicali e l’uso di pupazzi e ventriloquia per raccontare in forma ironica la storia di una cantante alle prese con il mondo artistico. Nell'ambito di 'Circumnavigando Festival', il Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale si apre a What to do now?, una performance che fonde musica, movimento, danza e circo contemporaneo in una sorta di “conversazione spettacolare” fra tre artisti amici di lunga data. Per chi volesse spostarsi in riviera, al Teatro Sociale di Camogli alle 17 con Le Boef & L'Asen di Norbert Eben si entra nel cuore della narrazione della Natività con la messa in scena di un'autentica storia di Natale, buffa e ricca di significati al tempo stesso, diventata ormai un classico del periodo natalizio in molti paesi europei e dell'America Latina.

Chiudiamo ricordando che è possibile passeggiare in Galleria Mazzini per una tappa alla Fiera del Libro, storico appuntamento che si avvicina al centenario (che verrà festeggiato nel 2026) con migliaia di volumi disposti su 24 banchi, senza dimenticare vinili e stampe d'epoca.