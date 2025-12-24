Paura al casello dell'A6, auto prende fuoco e viene distrutta dalle fiamme

Momenti di apprensione nella notte appena trascorsa lungo la strada provinciale 29, a pochi passi dallo snodo autostradale. Per cause ancora in corso di accertamento, un'autovettura è stata avvolta dalle fiamme proprio nei pressi della rotonda che regola l'ingresso al casello della A6 Torino-Savona.
L'intervento dei vigili del fuoco
L'allarme è scattato intorno alla mezzanotte. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte che ha provveduto a domare il rogo e a mettere in sicurezza l'area, evitando che l'incendio potesse propagarsi alla vegetazione circostante o coinvolgere altri veicoli.
Insieme ai vigili del fuoco, sono giunti sul posto anche i carabinieri della compagnia di Cairo Montenotte che hanno gestito la viabilità della zona interessata. Fortunatamente non si sono registrati feriti.
