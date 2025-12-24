Processo Ponte, Possetti: "Colpa dei mancati controlli, non di Morandi"

"Errori di costruzione ne ce ne sono in tutti i lavori, ma la tragedia del Polcevera non è colpa dell'ingegnere Morandi che pur avendo creato un progetto ardito quando si era accorto che potevano esserci dei rischi per la corrosione dei cavi aveva lanciato l'allarme affinchè i gestori facessero manutenzioni in modo puntuale e adeguate".



Egle Possetti, la portavoce delle famiglie delle 43 vittime del crollo del viadotto Polcevera, (nella foto con l'avvocato del Comitato Raffaele Caruso e il cognato Marcello Bellasio), risponde così, attraverso Primocanale, all'avvocato genovese Giovanni Ricco, difensore di alcuni imputati al processo per la tragedia del 2018, che ha detto in aula e alla nostra emittente che fra gli imputati ci dovevano essere anche il progettista e il costruttore del ponte, perchè l'opera era minata da un vizio di costruzione mai svelato.

"Opera ardita ma è crollata per l'assenza di controlli"

"Sicuramente era un'opera ardita - ribadisce ancora Possetti -, ma altri ponti di Morandi simili sono ancora in piedi perché sono stati manutenuti correttamente".



Possetti si dice dispiaciuta che alcuni avvocati difensori utilizzino parti della relazione del loro perito Rugarli in modo non corretto estrapolandole dal contesto.

"Imputati soffrono? La nostra pena è infinita"

"Abbiamo anche sentito dire che gli imputati stanno passando l'inferno, e questo io lo posso anche comprendere umanamente, però lascio solo immaginare cosa vuol dire per noi. La nostra pena è infinita, eterna".



Per Possetti la soddisfazione più grande in attesa che venga fatta giustizia è avere visto nascere i germogli della legge voluta dai Comitato affinchè i familiari di vittime di tragedie analoghe possano in futuro avere un sostegno economico in tempi adeguati e beneficiare di agevolazioni come le vittime di guerra e delle mafie.

Una navetta e un tunnel per far vivere il Memoriale

La portavoce dei familiari delle vittime ribadisce poi che chiederà massima attenzione alla politica affinchè il Memoriale della tragedia di Campi possa essere rivalutato e diventare accessibile anche ai turisti grazie a una navetta, svela poi del progetto di un tunnel sotto la ferrovia che unirà la Radura della memoria al Memoriale. "La politica ci deve aiutare, noi non faremo sconti a Salis come non li abbiamo fatti a Bucci"

"Bello l'affetto per strada dei genovesi"

Egle si dice dispiaciuta che l'attenzione mediatica nazionale sulla tragedia stia scemando, ma nello stesso tempo è felice della grande vicinanza dei genovesi: "Ogni tanto a Genova persone mai viste mi riconoscono e mi abbracciano forte dicendomi che mi vogliono bene. Un abbraccio che fa piacere perchè i genovesi capiscono quello che stiamo provando e si rendono conto che anche loro potevano essere lì quel giorno".





"Otto anni dopo il dolore fa parte di noi"

A pochi giorni dalla fine del 2025 anche per i familiari delle vittime del Morandi è tempo di bilanci: "Otto anni dopo mi porto dentro tanto dolore che ormai fa parte di noi - dice Possetti- che non potremo toglierci mai più e che ci accompagnerà per tutta la vita.

Ma mi porto anche dietro tutte le battaglie che abbiamo fatto fino adesso e tutto il lavoro che stiamo facendo insieme agli avvocati, insieme al nostro perito di parte. Quindi tanta fatica, tanta sofferenza e anche un po' di speranza per il futuro perché è quello che ci tiene un po' vivi e che ci fa andare avanti con determinazione".

"Benetton responsabili morali della tragedia"

Alla domanda se anche lei pensa che a processo per il crollo del Morandi avrebbe dovuto esserci anche dei politici, come hanno ipotizzato alcuni avvocati degli imputati, Possetti risponde così: "Diciamo che da un punto di vista formale c'è un funzionario che ha la responsabilità, però da un punto di vista morale, come io ho sempre sostenuto, una responsabilità morale grandissima ce l'hanno i maggiori azionisti, che era la famiglia Benetton, e poi sicuramente anche i politici che addirittura volevano prolungare questa concessione di anni e anni. ma per fortuna l'Europa gli ha detto di no. Quindi queste persone moralmente hanno delle responsabilità gravissime".

"Finanzieri, pm e giudici la parte sana dello Stato"

Egle conclude poi ringraziano la parte dello Stato sana che in questa tragedia ha bilanciato quella parte d'Italia che è sul banco degli imputati: "Nel nostro cuore c'è la Guardia di Finanza, che ha svolto le indagini in modo encomiabile, commovente, la Procura e il Tribunale che hanno fatto il diavolo a quattro per fare tre udienze a settimana e quindi dare molta forza a questa attività processuale,questa parte dello Stato per noi è stata un po' la riscossa di quanto è avvenuto prima, poi ovviamente è stato bello anche l'impegno di alcuni politici in modo speciale di Genova, questa parte dello Stato ci ha veramente alleggerito il cuore ed è un fiore in questa tragedia".