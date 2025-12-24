Ubriaco picchia i carabinieri che volevano aiutarlo: denunciato

Alla richiesta dei carabinieri se avesse bisogno di aiuto ha risposto si, poi gli si è scagliato contro con pugni, calci e testate. Per questo è stato denunciato per violenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale un giovane di 25 anni. È successo nella notte tra domenica e lunedì, intorno alla mezzanotte, a Chiavari.

Che cosa è successo

Il ragazzo è stato notato dai carabinieri della stazione di Chiavari disteso a terra, completamente ubriaco. A quel punto i militari si sono avvicinati e gli hanno chiesto se avesse bisogno di aiuto: domanda a cui il 25enne ha risposto di si, facendo scattare la chiamata al 118. All'arrivo dei sanitari però, il ragazzo ha dato in escandescenze, tentando la fuga. Bloccato dai militari, viste le sue condizioni, il giovane gli si è scagliato contro con pugni, calci e testate, colpendo un maresciallo.

Messo in sicurezza, è stato infine trasferito all’ospedale di Lavagna per le cure del caso a cui ha dovuto ricorrere anche il militare.