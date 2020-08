Elezioni regionali, presentati i candidati della lista Toti Presidente per la circoscrizione di Genova

Il presidente della Regione Liguria e candidato della coalizione e di centrodestra alle prossime elezioni amministrative Giovanni Toti ha presentato questa mattina, in largo Pertini, i candidati della sua lista per il consiglio regionale, della provincia di Genova, insieme al sindaco Marco Bucci e al senatore Sandro Biasotti.

“Una squadra eterogenea fatta da tante persone impegnate da anni sul territorio - ha commentato Giovanni Toti - ma anche da persone lontane dalla politica che hanno però a cuore le esigenze dei loro concittadini. Tante cose sono state fatte in cinque anni nella nostra Regione e anche a Genova, basti pensare al nuovo Waterfront che va avanti e cambierà il volto della città, alle riqualificazioni dei quartieri come l’abbattimento delle dighe di Begato, passando per il restauro delle passeggiate a mare e del Porticciolo di Nervi, il nuovo palazzetto dello sport a Multedo, la riqualificazione di Cornigliano e Corso Sardegna. Abbiamo reso questa città anche più sicura - conclude Toti - con le opere per il dissesto idrogeologico tra cui lo Scolmatore del Bisagno, che è il più grande cantiere di difesa del suolo in Europa. Abbiamo avvicinato la sanità ai cittadini con le Case della Salute di Pegli, Voltri, Quarto e in Valpolcevera. Ma di certo non vogliamo fermarci perché ancora molto c’è da fare dopo decenni di immobilismo”.

Ecco i candidati a Genova per la Lista Toti Presidente: Ilaria Cavo, Lilli Lauro, Stefano Anzalone, Federico Bogliolo, Giovanni Boitano, Bettina Bolla, Dario Capurro, Domenico Cianci, Caterina Cosini, Franca Garbarino, Mirylory Antonella Lai, Patrizia Marchesini, Ylenia Mocci, Roberto Romano, Alberto Turco, Gerolamo Valle.