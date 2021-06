Economia circolare e occupazione: giovedì l'evento online di Cna Liguria

GENOVA - Un incontro online sul tema dell'attivazione cantiere transfrontaliero per l'inserimento occupazionale con focus sull'economia circolare. E' questo l'argomento trattato nel corso dell'evento finale del progetto Action promosso da Cna Liguria. Il progetto Action, cofinanziato dal programma Interreg Marittimo Italia – Francia, affronta la sfida della conversione delle filiere della nautica e del turismo sostenibili verso modelli di economia circolare.

Il passaggio a modelli di economia circolare, oltre che priorità ambientale, è al contempo una grande opportunità di creazione di occupazione per tutta l’area transfrontaliera. Obiettivo generale è sostenere la creazione di nuova occupazione attraverso l’attivazione di una rete di servizi di accompagnamento per lo sviluppo di nuove professionalità e la promozione dell’autoimprenditorialità.

All’interno del progetto si realizzano azioni per promuovere l’economia circolare e progettare dei servizi di accompagnamento per la figura del "green manager". Nell'evento finale verranno presentati i risultati del progetto e interverranno imprese con testimonianze di buone prassi in un’ottica di economia circolare.

L'evento è in programma giovedì 1° luglio 2021 dalle ore 10.00 – 13.00

