Covid, l'80% degli italiani è vaccinato: in Liguria in 290mila senza neanche una dose

GENOVA - Obiettivo raggiunto, l'80% degli italiani è vaccinato contro il Covid. Sono infatti oltre 43milioni e 200mila gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale. Era questo il numero che il Governo in accordo con il Commissario per l'Emergenza Francesco Figliuolo si era dato in merito al Piano per la vaccinazione anti-Covid.

In Liguria il dato parlano di quasi 2 milioni e 200mila somministrazioni ovvero l'86% delle dosi fino a questo momento inviate da Roma. In Liguria gli Over 80 che hanno completato il ciclo vaccinale sono 93,5% (mancano 10mila persone). Nella fascia tra i 70 e 79 anni sono l'87,7% (mancano 22,4 mila persone). Nella fascia tra 60 e 69 anni immunizzato l'82,3% (mancano 36,7mila persone). Nella fascia tra i 50 e 59 anni vaccinato l'il 77% (mancano 59,3mila persone). Nella fascia tra 40 e 49 anni ha completato il ciclo il 71% (mancano 59,5 mila persone). Nella fascia tra i 30 e 39 anni vaccinato il 70% (mancano 44,3mila persone). Nella fascia tra i 20 e 29 anni vaccinato il 77% (mancano 31mila persone). Nella fascia 12-19 anni vaccinato il 56% (mancano 45,4mila persone).

In totale in Liguria all'appello mancano ancora 308mila residenti che devono iniziare o completare il ciclo vaccinale. Per quanto riguarda per persone che ancora non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino, a questo punto per propria scelta, sono in totale in Liguria quasi 291mila persone così divise per fasce di età: 12-19: circa 42,5mila giovani, età 20-29: 31mila tra ragazzi e ragazze, età 30-39: 42,6mila persone, età 40-49: 53,9mila persone, età 50-59: 53,5mila persone, età: 60-69: 36,7mila persone, età 70-79: 22,4mila persone, Over 80: 8,3mila persone. Questi i dati pubblicati fino alla data di oggi 10 ottobre 2021 dagli organi ufficiali del Governo.

Nel frattempo è partita la somministrazione delle terze dosi nelle Rsa e le persone immunocompromesse così come le prenotazioni per gli Over80.

All'inizio della prossima settimana partiranno le somministrazioni della terza dose per tutti gli operatori sanitari ospedalieri e delle Asl della Liguria, assieme alle prenotazioni per i sanitari non ospedalieri, cioè liberi professionisti, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. Al termine della settimana partiranno anche le prenotazioni per la terza dose destinata agli ultrafragili over 60. Tutto questo seguendo le disposizioni governative e il lasso di tempo indicato dalla seconda dose di vaccino. Le prenotazioni - potranno essere effettuate tramite il sito prenotovaccino.regione.liguria.it. Si potrà ricevere la dose booster, il richiamo per rafforzare la risposta immunitaria, solo dopo 6 mesi dalla seconda dose. Non sarà possibile prenotare la somministrazione prima di questa scadenza.

La settimana successiva invece partiranno le prenotazioni per la terza dose per tutta la fascia degli over 60. Nei prossimi giorni verranno forniti i dettagli. "Si apre a questo punto una nuova fase nella campagna di vaccinazione di Regione Liguria - spiega il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti -, voglio ribadire il mio appello ad aderire, visti gli straordinari risultati ottenuti fino ad ora proprio grazie alla vaccinazione, che ci permette di restare in zona bianca dal 7 giugno scorso, e che sta permettendo in tutto il Paese di riaprire, evitando nuove, dolorose chiusure e restrizioni, oltre ovviamente a proteggere la salute nostra e di chi ci sta intorno" conclude Toti.