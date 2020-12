Covid in Liguria, 12 vittime: gli attuali positivi sotto quota 7mila

GENOVA - Sono 6.979 gli attuali positivi al Covid in Liguria (-139 nell'ultimo giorno). Nelle ultime 24 ore registrati 328 nuovi casi a fronte di 4.621 tamponi molecolari. Gli ospedalizzati in tutta la Liguria sono 751 (-2 in 24 ore), nelle terapie intensive ci sono 64 persone. Sono 154 i nuovi positivi nel territorio della Asl3; 41 in quello della Asl4 Chiavarese, 25 i nuovi casi nell'imperiese, 44 nel savonese, 62 nello spezzino, 6 casi non riconducibili alla residenza in Liguria.

Registrate 12 nuove vittime in tutta la regione. Il bilancio da inizio emergenza sale a 2.831 persone che hanno perso la vita. In isolamento domiciliare ci sono 5.207 persone (-217 in 24 ore). Il dato dei guariti: nelle ultime 24 ore sono risultate negative al tampone 455 persone precedentemente positive. Da inizio emergenza i guariti sono 48.716.

Per quanto riguarda i casi per singola provincia la pressione più alta è a Genova dove si registrano per residenza o domicilio 3.818 positivi, alla Spezia 1.095, a Savona 1.108 e a Imperia 467. Il resto o hanno residenza fuori regione o è in fase di accertamento. In sorveglianza attiva ci sono 5.847 persone.

IL PRESIDENTE TOTI VISITA L'OSPEDALE PEDIATRICO GASLINI - Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti è andato oggi in visita all'ospedale Gaslini di Genova. "In questo istituto è stato fatto un lavoro straordinario per gestire la riapertura delle scuole, e ancora si farà quando ricominceranno le lezioni il 7 gennaio, speriamo in modo definitivo - spiega Toti in una nota - Essere qui oggi è un modo per ringraziare le tantissime persone, medici, infermieri e tutto il personale sanitario, che non hanno mai smesso di prendersi cura dei loro piccoli pazienti e sono stati da subito in prima linea nella lotta al Covid. Grazie per il grande impegno di ogni giorno, anche durante le feste, con professionalità ma soprattutto grande umanità: siete l'orgoglio della regione e dell'Italia".

I DATI DEL COVID IN ITALIA - Sono 18.040 i positivi al tampone per il coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 505.Con i 18.040 positivi delle ultime 24 ore in Italia sono stati superati i due milioni di casi registrati da inizio epidemia, secondo i dati del ministero della Salute. Sono ora 2.009.317. Sono 193.777i tamponi per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 175.364, circa 18 mila in meno.

Il tasso di positività è del 9,3% (mercoledì 8,3%).Sono diminuiti di 35 unità i pazienti in terapia intensiva per il Covid-19 in Italia, nel saldo tra ingressi e uscite, secondo i dati del ministero della Salute. Gli ingressi del giorno sono 149 (mercoledì 216). In totale i ricoverati in rianimazione sono ora 2.589. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono invece 24.070, in calo di 476 unità rispetto a 24 ore prima. Mercoledì i positivi erano stati 14.522, le vittime 553. In totale i morti da inizio epidemia sono 70.900. Gli attualmente positivi sono 593.632 (-5.184), i guariti e dimessi 1.344.785 (+22.718). In isolamento domiciliare ci sono 566.973 persone (-4.673).