Covid, a Genova passeggiate a mare vietate anche per questo fine settimana

GENOVA - Nonostante la Liguria domenica entrerà in zona gialla a Genova resterà in vigore per tutto il fine settimana l'ordinanza che impone lo stop dalle ore 12 del sabato e fino alle 19 della domenica del transito lungo le passeggiate al mare e nelle spiagge.

"Ovviamente è possibile attraversare quelle passeggiate per andare al ristorante che si trova nella passeggiata, senza fermarsi e senza fare assembramenti" ha spiegato il sindaco di Genova Marco Bucci annunciando che ci saranno controlli sia nelle vie dello shopping che nelle strade che portano verso le alture. Visto quanto successo lo scorso fine settimane il primo cittadino ha annunciato provvedimenti in caso di blocchi alla circolazione a causa dei mezzi parcheggiati in malo modo lungo la strada.

Poi l'invito a fare lo shopping natalizio ma con prudenza. A Genova inoltre questo fine settimana parcheggi nelle Blu aree e Isole azzurre del centro gratis: "Andate nel centro ma anche nel resto della città, ci sono tante vie dello shopping belle a Genova. Muovetevi a piedi per andare sui monti sopra la città" ha conlcuso Bucci richiamando tutti alla resposabilità.

L'ORDINANA VALIDA A GENOVA DALLE 12 DEL SABATO E FINO ALLE 19 DELLA DOMENICA - È vietato – dalle ore 12 di ogni sabato alle ore 19 di ogni domenica – l’accesso e la permanenza, nelle seguenti aree: Passeggiata Roberto Bruzzone (Voltri), Passeggiata Spiaggia di Prà, via Pegli (lato mare), via Lungomare di Pegli (lato mare), Giardini Catellani (Pegli), corso Italia (lato mare), Passeggiata Anita Garibaldi (Nervi). È fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Sono vietati inoltre – negli stessi giorni e nei medesimi orari – l’accesso e la permanenza anche nei luoghi prospicienti la battigia, quali arenili, scogliere e spiagge.

Si può transitare per il tempo strettamente necessario, nel caso si svolgano attività sportive in mare, quali nuoto, windsurf, canoa e similari, o anche sostarvi per svolgere attività di pesca.