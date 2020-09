Covid-19, in Liguria 79 nuovi casi in 24 ore e quattro decessi

GENOVA - Sono 79 i nuovi positivi in Liguria, secondo i dati trasmessi da Alisa al ministero, che portano il totale a 12.408. I tamponi eseguiti fino a oggi sulla popolazione sono 282.126 (+2.666). Gli ospedalizzati sono attualmente 156 (-1). Sono sedici i pazienti in terapia intensiva (invariato rispetto a ieri). I pazienti in isolamento domiciliare sono 1.277 (+20). Il totale delle persone decedute da inizio pandemia è pari a 1.588 (+4 nelle ultime 24 ore).

I nuovi casi positivi si concentrano per la maggior parte nell'Asl spezzina (sono 36, di cui 17 contatti di caso confermato e 19 attivita' screening) e nell'Asl genovese (sono 31, 6 contatti di caso confermato, 18 individuati con attività di screening e 7 accessi ospedale). I pazienti deceduti sono un uomo di 73 anni all'ospedale Villa Scassi di Genova e tre (un uomo di 83 anni e due donne di 92 e 96 anni) all'ospedale di Sarzana.

Gli ospedalizzati sono 156, uno in meno rispetto a ieri, di cui 16 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 20 persone mentre i soggetti in sorveglianza attiva sono 2.140.

LA SITUAZIONE IN ITALIA - Gli attuali positivi al Sars-Cov-2 in Italia sono 43.161, con un incremento di 704 persone rispetto a ieri, lo riporta il bollettino quotidiano pubblicato dal ministero della Salute-Istituto superiore di sanità. Su 43.161 attuali positivi, 2.380 persone sono ricoverate in ospedale con sintomi, 7 in meno rispetto a ieri, 215 sono in terapia intensiva, sette n più di ieri. In isolamento domiciliare ci sono attualmente 40.566 persone. I dimessi-guariti salgono a 217.716: segnando un incremento di 909 nelle ultime 24 ore