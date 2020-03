Coronavirus, Toti contro il Pd in Liguria: "Basta belinate, lasciateci lavorare in pace"

GENOVA - "Partito Democratico della Liguria, basta belinate ve ne prego. Non faccio polemica quando il vostro Governo cambia le regole tre volte in tre giorni! Non faccio polemica quando il vostro Governo non riesce a rifornirci di mascherine, neppure lo stretto indispensabile". Così il governatore della Liguria Giovanni Toti in un post su facebook.

Il presidente attacca ancora: "Non faccio polemica quando si promettono mascherine ai lavoratori, senza che neppure le abbiate date ai medici. Non faccio polemica quando fate Decreti che sproloquiano di grandi opere e neppure siete in grado di costruire due muri di un ospedale. Non faccio polemica pensando ai letti cancellati in Liguria nei dieci anni delle vostre giunte e che ora corriamo a riattivare. Nonostante voi, stiamo cercando di correre ai ripari. Non vi chiedo aiuto, non ne sareste capaci. Non vi chiedo consigli perché viste le vostre dichiarazioni sarebbero deleteri. Vi prego solo di non dire belinate per rispetto di chi lavora, soffre e si impegna".

Il presidente poi parla anche della situazione in Liguria. La settimana scorsa mille polemiche fece partire la foto che immortalava Boccadasse piena di gente. Oggi a una settimana da quel giorno i liguri sembrano aver capito l'importanza di restare a casa in questo momento per evitare la diffusione del coronavirus con numerosi contagiati tutti nello stesso momento, cosa che rischierebbe di mandare il tilt il sistema sanitario. Di fatto quello che sta accadendo in Lombardia. "Genova e la Liguria dall'alto sono bellissime, anche perche' finalmente i cittadini hanno capito e c'e' poca gente in giro. Ho chiesto ai Sindaci di vigilare il piu' possibile per reprimere con la Polizia Municipale gli atteggiamenti sconsiderati".