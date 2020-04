Coronavirus, Liguria verso le 750 vittime: circa 4300 casi ma meno terapie intensive

GENOVA - Frenano contagi e morti in Liguria, cala il numero dei malati in terapia intensiva. Ma tornano a crescere le persone ricoverate. Ammontano a 4.295 le persone positive al Covid-19 in Liguria, 39 in più rispetto a ieri e sono 749 i deceduti dall’inizio dell’emergenza (+ 15 in 24 ore). I test effettuati sono 21.983 (+1.095). Sono al domicilio 2155 persone (-27), clinicamente guariti (ma restano positivi e sono al domicilio) 964 persone (+39). I guariti con 2 test consecutivi negativi sono 448 (+64). Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e Ministero, dei positivi totali, sono 1176 gli ospedalizzati (+27), di cui 144 in terapia intensiva (-7).

Questa la suddivisione degli ospedalizzati nelle diverse asl della regione: Asl 1 – 183 (di cui 21 in terapia intensiva), Asl 2 – 159 (di cui 23 in terapia intensiva), San Martino – 303 (di cui 39 in terapia intensiva), Evangelico – 57 (di cui 5 in terapia intensiva), Ospedale Galliera – 136 (di cui 10 in terapia intensiva), Gaslini – 3, Asl 3 Villa Scassi – 168 (di cui 22 in terapia intensiva), Asl 3 Gallino Pontedecimo – 5, Asl 4 – 51 (di cui 8 in terapia intensiva), Asl 5 – 109 (di cui 16 in terapia intensiva). I positivi divisi per provincia sono: Genova - 2372, Savona - 630, Imperia – 740, La Spezia – 500. Mentre 53 sono in fase di verifica. Le persone in sorveglianza attiva sono 3333, così suddivise: Asl 1 – 920, Asl 2 – 657, Asl 3 – 870, Asl 4 – 375, Asl 5 – 511.

INFERMIERA DECEDUTA AL VILLA SCASSI DI GENOVA - E' stata trasportata all'istituto di Medicina legale dell'Università di Genova dove si valuterà la necessità di un'eventuale esame autoptico o di accertamenti ulteriori l'infermiera dell'ospedale Villa Scassi di Genova deceduta alla vigilia di Pasqua nella sua abitazione. La donna avrebbe svolto servizio a contatto con malati di coronavirus. L'Azienda ospedaliera ha reso noto che al momento non è certa la causa del decesso: l'infermiera si era fermata in malattia venerdì 10 aprile ed era risultata negativa al Covid test sierologico svolto il 7 aprile scorso (LEGGI QUI) .

CONTROLLI A TAPPETO IN LIGURIA - Nel giorno di Pasqua controlli a tappeto in tutta la regione per scongiurare l'arrivo di turisti e il movimento di liguri verso seconde case. rafforzati i controlli lungo le strade e autostrade oltre che agli ingressi delle località turistiche. Tuttavia qualcuno che ha infranto le norme anti contagio per motivi diversi c'è stato lo stesso (LEGGI QUI) .

RESURREZIONE - VOCI DALLA CATTEDRALE DI GENOVA - Le musiche di Rossini, Puccini, Mascagni, Verdi e molti altri della grande storia lirica d'Italia hanno risuonato all'interno della cattedrale San Lorenzo di Genova nel giorno della Pasqua. Una festa diversa a causa dell'emergenza Coronavirus. L'omaggio ai liguri, alla Liguria, a chi è impegnato in prima linea nella lotta al Coronavirus (LEGGI QUI) .

I DATI IN ITALIA - Salgono di 1984 unità le persone trovate positive in un giorno al coronavirus. Il bilancio degli attuali positivi in tutta Italia sale a 102.253. Per quanto riguarda il dati delle vittime il numero complessivo da inizio emergenza sale a 19.899 con un incremente nelle ultime 24 ore di 431 unità. Corre in avanti anche il numero delle persone guarite: nell'ultimo giorni sono guariti clinicamente dal coronavirus in tutta Italia 1.677 persone, dato che fa salire il numero complessivo a 34.211 guariti. Questi i numeri diffusi dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli in conferenza stampa nel giorno di Pasqua.