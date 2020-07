Coronavirus, in Liguria tre nuovi casi e una terapia intensiva

GENOVA - Sono tre i nuovi casi di Coronavirus registrati in Liguria nelle ultime 24 ore, con il totale da inizio pandemia che sale a 10.006. Nessun nuovo decesso, ma torna un paziente in terapia intensiva, dopo due giorni di totale assenza di casi Covid nei reparti di rianimazione degli ospedali liguri. Scendono di sette unità i contagiati attualmente presenti sul territorio regionale, che restano 1.244. Di questi, 37 sono ricoverati in ospedale, uno meno di ieri.

Salgono a 250 le persone in isolamento domiciliare, tre più di ieri. Sono dieci, invece, i guariti registrati nelle ultime 24 ore, con il totale da inizio pandemia che ha raggiunto quota 7.204. E salgono a 448 i soggetti in sorveglianza attiva, 34 più di lunedì (ieri il dato non era stato comunicato). Nelle ultime 24 ore, sono stati effettuati 1.328 tamponi, che fanno salire il totale a 157.429