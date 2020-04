Coronavirus, in Liguria superate le mille vittime: calano gli ospedalizzati

GENOVA - Superate le mille vittime in Liguria per l'emergenza Coronavirus, il dato diffuso dalla Regione e aggiornato al 22 aprile parla di 1020 morti, più 32 nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda il numero di persone attualmente positive hanno raggiunto le 4811 unità, più 50 rispetto alla giornata di martedì. Buone notizie per quanto riguarda gli ospedalizzati che dopo l'aumento registrato martedì tornano a calare. In tutto sono 952, meno 56 nelle ultime 24 ore. Positivi al proprio domicilio sono 2.524 (+69).

Respirano anche i raparti di terapia intensiva di tutta la regione dove attualmente si trovano 92 persone con una riduzione nell'ultimo giorno di due unità. Per quanto riguarda i pazienti guariti (asintomatici positivi e domicilio) sono 1.335 (37 più di ieri), mentre i guariti definitivi (con due tamponi con esito negativo) sono 1.085 (72 più di ieri). Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1804 tamponi che portano il totale da inizio emergenza a 35.990.

I DATI IN LIGURIA - Ospedalizzati: Asl1 = 155 (16 UTI), Asl2 = 149 (10 UTI), Asl3 Villa Scassi = 146 (16 UTI), Asl3 Gallino = 1, San Martino = 207 (30 UTI), Galliera = 110 (7 UTI), Evangelico = 43 (2 UTI), Gaslini = 3 Asl4 = 57 (6 UTI), Asl5 = 81 (5 UTI). Positivi per provincia: Imperia = 910, Savona = 748, Genova = 2.754 La Spezia = 397, non assegnati = 2. Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 2.458, Asl1 = 191, Asl2 = 1.129, Asl3 = 480, Asl4 = 377, Asl5 = 281.

I DATI IN ITALIA - Superate le 25 mila vittime di coronavirus in Italia. Sono oggi 25.085, con un incremento di 437 in 24 ore. Nuovo record di guariti dal coronavirus in Italia in un solo giorno: sono complessivamente sono 54.543, con un 2.943 rispetto a ieri, quando l'aumento era stato di 2.723. Prosegue ancora il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus. Ad oggi sono 2.384, 87 in meno rispetto a ieri. Di questi, 817 sono in Lombardia, 34 in meno rispetto a ieri. Dei 107.699 malati complessivi, 23.805 sono ricoverati con sintomi, 329 in meno rispetto a ieri e 81.510 sono quelli in isolamento domiciliare. Il numero dei contagiati totali dal coronavirus in Italia - compresi morti e guariti - è di 187.327, con un incremento rispetto a ieri di 3.370. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile. L'aumento ieri era stato di 2.729. I dati sono stati diffusi dalla Protezione civile nazionale.

TOTI E I MILLE EURO AL PERSONALE SANITARIO - l governatore ligure promuove l'idea di riconoscere un bonus da mille euro a tutto il personale sanitario impegnato nell'emergenza coronavirus. (LEGGI QUI).

MINI MASCHERINE PER I BAMBINI ALL'OSPEDALE - Sono state consegnate al presidente dell’Associazione Ospedali Pediatrici Italiani 200mila mascherine chirurgiche pediatriche per i bambini accolti nei 14 centri ospedalieri pediatrici dell’AOPI. (LEGGI QUI).

FARMACISTA SPEZZINO AL LAVORO NONOSTANTE POSITIVITA' - Un farmacista positivo al covid-19 denunciato perché sorpreso al banco della sua farmacia. E' stata la polizia locale della Spezia ad accorgersi che l'uomo, un noto farmacista di un quartiere periferico della città si trovava sul posto di lavoro. (LEGGI QUI).