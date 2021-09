Coronavirus in Liguria, 165 i nuovi positivi, aumentano gli ospedalizzati ma c'è una ragione

GENOVA - Sono 165 i nuovi positivi al Covid in Liguria registrati nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi sono emersi da 3.123 tamponi molecolari, a cui si sono aggiunti 3.863 tamponi antigenici rapidi. Aumenta del 20% il numero degli ospedalizzati che oggi sono 93, di cui 8 in terapia intensiva: l'incremento ha due cause principali, la prima è che il numero di soggetti dimessi oggi, ossia 5, è inferiore alla media quotidiana di dimessi, dato che va ad incidere sul numero di pazienti ricoverati attualmente. La seconda ragione è che alcuni pazienti che si trovavano in ospedali per altre ragioni sono state trovate positive durante il ricovero, nei territori di Asl1 e Asl2. Sono 141 i guariti, mentre non si registrano decessi nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda i nuovi casi, a Imperia sono 22, in Asl2 a Savona sono 44, mentre a Genova sono 72, di cui 57 in Asl3 e 15 in Asl4. Alla Spezia sono 20 i nuovi casi, 7 casi di persone positive al Covid non riconducibili alla residenza ligure.

In isolamento domiciliare ci sono in totale 1.751 persone, 11 in meno di ieri, mentre sono 1.604 le persone in sorveglianza attiva. Nelle ultime 24 ore sono stati vaccinate 6.592 persone. I vaccini consegnati sono 2.385.313, quelli somministrati 2.051.528. La percentuale di vaccini somministrati rispetto ai consegnati è dell'86%.