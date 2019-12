Civ liguri eccellenza da studiare, esperto danese in visita a Rapallo e Chiavari

RAPALLO - Un mese fa, a Urban Promo, la manifestazione nazionale organizzata da Urbit a Torino, il segretario generale della Camera di Commercio Maurizio Caviglia presentava l'esperienza dei centri integrati di via della Liguria in un panel dedicato alle buone pratiche europee di rigenerazione urbana, accanto ad altre esperienze realizzate in Lombardia e Emilia Romagna. Il panel era condotto dal danese Simon Glinvad Nielsen, consulente di governi scandinavi ed esperto di gestione del territorio tramite progetti di coesione sociale, che ha giudicato il modello dei civ liguri il migliore fra quelli presentati.

Nielsen così ha deciso di volare in Liguria per vedere quei modelli calati nella realtà, e ha visitato a Rapallo il capostipite dei civ genovesi e liguri, nato nel 1999, e quello di Chiavari, incontrando i rappresentanti locali di Confcommercio, accompagnati dal presidente provinciale Paolo Odone e dalla direttrice Ornella Caramella, e i sindaci di Rapallo Carlo Bagnasco e di Chiavari Marco Di Capua. L'obiettivo della missione, oltre a quello di vedere i risultati sul campo e conoscere di persona i protagonisti di un'esperienza di successo, è quello di gettare le basi per un progetto, da finanziare con fondi europei, che consenta di trasferire in Danimarca e in Norvegia il modello civ nato in Liguria.

"Quando sono andato a raccontare i Civ a Urban Promo sapevo che eravamo un'eccellenza a livello internazionale. La conferma l'ha data Simon Nielsen, che dopo aver esaminato le buone pratiche di Emilia Lombardia e Liguria ha scelto il modello ligure e chiesto di poter conoscere meglio queste realtà per cercare di creare una rete europea. E siccome il suo progetto coinvolge come primo step città di dimensione media, lo abbiamo portato a visitare Chiavari e Rapallo, là dove tutto è cominciato, e Chiavari, dove abbiamo sperimentato per la prima volta i patti d'area", ha commentato Maurizio Caviglia.