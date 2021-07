Carige: in Borsa sale fino a +16% e finisce in asta

GENOVA - Al terzo giorno di scambi Carige apre con un balzo e finisce in asta.

Il titolo, che è tornato a Piazza Affari dopo due anni e mezzo, è finito in stop per eccesso di rialzo, dopo essere salito fino a +16,34% a 1,06 euro.

Il rientro in Borsa è stato fortemente voluto dalla nuova gestione, per riportare lo storico istituto di credito genovese al suo ruolo di punto di riferimento non solo per il territorio di appartenenza, ma anche per l'economia collegata a Genova e alla Liguria per via delle attività portuali e logistiche, con una particolare attenzione allo sviluppo delle piccole e medie imprese.