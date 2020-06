Cantieri nelle autostrade liguri e riapertura spostamenti tra regioni, un mix espolsivo

GENOVA - Il timore è di trovarsi davanti a code di oltre 30 chilometri, per ammissione della stessa Autostrade e del Mit. Le prime avvisaglie si sono registrate già venerdì sera, 5 giugno. Lunghe code sulla A12 tra Genova e Recco hanno caratterizzato la partenza di molti liguri e l'arrivo di altrettanti turisti verso la riviera di Levante. Anche la A26 Genova-Gravellona Toce non ha risparmiato chi si è messo in auto verso la Liguria con lunghi serpentoni tra Ovada e Masone in direzione Sud. Traffico più contenuto sulla A10. Già nelle prime ore della giornata di oggi si sono riscontrate code e rallentamenti per i tanti cantieri aperti tardivamente per la messa in sicurezza della rete.

L'arrivo in Liguria dalla Lombardia e il Piemonte verso le riviere implica una buona dose di pazienza e sangue freddo per chi si avventura al volante. In A12, la Genova-Livorno, si viaggia costantemente con una media di 2 chilometri di coda tra Nervi e Recco, in direzione Livorno. In A26, la Genova-Gravellona Toce, un chilometro di coda tra Ovada e Masone, in direzione Genova. In questi giorni sono una sessantina i cantieri attivi lungo la rete autostradale ligure. La prefettura, insieme alle forze dell'ordine e alla stessa Autostrade, ha approntato un piano di emergenza con presidi fissi di polizia locale e stradale nei cinque caselli di Genova, viabilità alternativa per i mezzi pesanti e la protezione civile schierata pronta ad assistere gli utenti in caso di maxi ingorghi.

GLI AGGIORNAMENTI - Situazione di code e rallentamenti già dalle prime ore della mattinata.

7:30 Chiuso il bivio per la A7 Milano-Genova per chi da Livorno è diretto verso Genova per lavori. Ai veicoli leggeri diretti a Genova si consiglia di uscire a Genova est mentre per i mezzi pesanti il consiglio è di raggiungere la stazione di Genova Bolzaneto in A7 da cui uscire e rientrare in direzione Genova.

8:30 A7 Milano-Genova chiuso il bivio per la A12 Genova-Livorno provenendo da Milano verso Livorno per lavori. Per chi proviene da Milano ed è diretto in A12, si consiglia di proseguire fino a Genova ovest da dove uscire e rientrare per seguire le indicazioni per Livorno.

10:50 Traffico Rallentato tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per lavori

11:00 Coda in A12 di 4 km tra Genova est e Recco per lavori

12:00 Coda all'entrata in A12 dal casello di Genova Nervi

I DISAGI DEL VENERDI SERA - E' iniziato nel pomeriggio l'arrivo e il transito di turisti in Liguria nel primo fine settimana di mobilità tra le regioni e il traffico sulle Autostrade è cresciuto creando code e disagi a causa dei tanti cantieri aperti per mettere in sicurezza la rete. Sono transitati tanti turisti in arrivo da Piemonte e Lombardia, diretti verso le riviere per raggiungere le seconde case o in transito verso la Francia. I maggiori disagi, in serata, si sono registrati in A12 da Genova verso levante, tra Genova Est e Recco, con cinque chilometri di coda. In A7 Milano-Genova, quattro chilometri di coda tra Genova Bolzaneto e il bivio A7/A10. In A10 Genova-Ventimiglia ci sono quattro chilometri di coda tra Arenzano e il bivio A10/A26 Trafori. Infine, in A26 Genova-Gravellona Toce si segnalano 4 chilometri di code tra Ovada e Masone. (CLICCA QUI PER APPROFONDIRE)