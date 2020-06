Autostrade, primo weekend dopo il lockdown: il d-day per liguri e turisti

GENOVA - E' primo weekend con i confini tra le regioni aperte e Genova la Liguria dovranno gestire il caos autostrade con la rete infrastrutturale che vede presenti decine e decine di cantieri attivi che costringono liguri, camionisti e ora anche i turisti a restringimenti di carreggiata, scambi di carreggiata e inevitabili code, dalla A7 alla 12, dalla A10 alla A26 compreso la A6 Torino-Savona.

Primocanale con gli occhi puntati su quanto accade segue in diretta la situazione lungo le principali arterie autostradali regionali. La polizia locale di Genova presidierà i cinque caselli della città nel corso del fine settimana per fronteggiare l'eventuale emergenza viabilità a Genova. Da venerdì a sabato, sono previsti infatti anche 30 chilometri di coda nelle autostrade liguri a causa dei cantieri e dei lavori alle gallerie e viadotti. Programmate anche alcune chisure notturne che contribuiscono a creare disagi per chi si muove (LEGGI QUI) .

Vista la situazione complessa del sistema dei trasporti ligure come Primocanale abbiamo preparato una interrogazione da presentare alla Camera dei Deputati e al Senato che i parlamentari liguri potrebbero fare loro e che racchiude diversi temi del sistema viario, ferroviario, collegamenti aerei e anche la richiesta di riconoscere la “mancanza di continuità territoriale” (LEGGI QUI).

In vista dei pesanti disagi si è svolta in prefettura a Genova una riunione per stabilire un piano per gestire le criticità. La polizia municipale e la stradale presidieranno i caselli. In caso di emergenza i mezzi pesanti verranno inviati in area Ilva, in modo da decongestionare la viabilità, mentre verranno segnalati i percorsi migliori per il traffico che dall'autostrada dovrà accedere alla città vista la chiusura dei caselli Genova Est e Genova Ovest. Allertata anche la Questura che interverrà solo in caso di emergenza ulteriore.

Verrà monitorato anche il confine di Ventimiglia con la Francia dove già negli scorsi giorni si sono formate code e disagi per tutti gli automobilisti e mezzi pesanti che si spostavano da una nazione all'altra. Restano chiuse fino a data da destinarsi le gallerie Rivarolo II e Rivarolo III nel nodo di Genova dopo che il ministero dei Trasporti ha rilevato delle problematiche lungo le due gallerie. Di fatto chi scende dalla A7 e deve andare verso Levante è obbligato a uscire a Genova Ovest e a rientrare per poi proseguire la marcia. Mentre chi arriva da Levante verso Genova è impossibilitato a uscire a Genova Ovest e deve per forza di cose uscire a Genova Est o in alternativa risalire a Genova Bolzaneto con ovviamente inevitabili allungamento dei tempi