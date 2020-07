Cantieri in autostrada, traffico ko nella Valfontanabuona: Chiavari-Genova 2 ore

GENOVA - Due ore per raggiungere Genova partendo da Chiavari. Ancora una mattina di traffico bloccato in Liguria. Cantieri e code riguardano non solo l'autostrada ma anche la viabilità ordinaria.

E anche la Valfontanabuona vive costantemente tra problemi e viabilità in tilt. In molti sapendo dei disagi e tempi lunghi dell'autostrada hanno deciso di percorrere la viabilità ordinaria. Ma anche qui tutti in coda e si va avanti a passo d'uomo. Alla fine chi è partito alle 6.45 da Chiavari è risucito ad arrivare a Genova solo qualche minuto prima delle 9.