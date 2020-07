Cantieri autostrade, sentiti da pm a Genova operai e capicantiere di Spea

GENOVA - I tecnici e i capicantiere sentiti nei giorni scorsi dagli investigatori come persone informate dei fatti sono di Spea, la società che si occupava delle ispezioni e manutenzioni per conto di Autostrade. Dopo il deflagrare delle indagini sul crollo del ponte Morandi e sui falsi report dei viadotti, autostrade aveva incaricato società esterne di eseguire i controlli e le ispezioni. La stessa cosa è avvenuta per le gallerie.

Di fatto una quindicina di tecnici e responsabili dei cantieri sono stati sentiti in questi giorni come persone informate dei fatti nell'ambito dell'inchiesta sulle ispezioni nelle gallerie. I testi hanno in parte confermato quello che per gli investigatori stava già emergendo: le ispezioni non erano approfondite, si passava con la macchina e si guardava esternamente il tunnel, solo in pochissimi casi si controllava con alcuni 'colpetti' lo stato delle volte. Ma, sostengono in procura, avrebbero dovuto usare strumentazioni migliori sul mercato per una analisi accurata.

La vicenda gallerie era deflagrata lo scorso fine dicembre, dopo il crollo nella galleria Berte', in A26. Da quel momento la procura aveva messo nel mirino una sessantina di tunnel e risultano indagate dieci persone. Per quanto riguarda le mancate ispezioni sono indagate sei persone, tra cui il direttore di tronco. Una terza indagine, per omissione di atti d'ufficio e interruzione di pubblico servizio, era stata aperta dopo una serie di esposti, in primis quello del presidente della Regione Giovanni Toti, che lamentavano le code infinite a causa dei cantieri.

Nel frattempo Autostrade per l'Italia ha comunicato che sono in via di conclusione "il piano di ispezioni sulle 285 gallerie della rete ligure". Nelle prossime ore termineranno le ultime attività di ispezione "eseguite rispettando le prescrizioni e le tempistiche indicate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti lo scorso 29 maggio, raggiungendo così il 100% dei tunnel della rete Autostrade situati nella regione Liguria".

A26 - conclusione delle attività di ispezione entro il 29 luglio. Riapertura a 2 corsie entro il 2 agosto.

A10 - conclusione delle attività di ispezione entro il 29 luglio. Riapertura a due corsie entro il 2 agosto.

A7 - conclusione delle attività di ispezione entro il 29 luglio. Riapertura a due corsie entro il 2 agosto, tranne che sui viadotti Scrivia Busalla e Mereta per limitazioni già presenti e non dipendenti dalle attività di ispezione e manutenzione in galleria. Pianificata la realizzazione, indicativamente per la meta' di agosto in concomitanza con i giorni di sospensione del transito dei mezzi pesanti da e verso il Porto di Genova, di attività di manutenzione nella galleria Monte Galletto Nord.

A12 - conclusione delle attività di ispezione entro il 29 luglio. Sono attualmente in corso le attività di manutenzione su 7 gallerie della A12: la riapertura dell'autostrada a 2 corsie verrà progressivamente attuata tra il 2 e il 4 agosto.