Cade durante la passeggiata nel bosco, 84enne salvato da soccorso alpino e vigili del fuoco

VOBBIA - Disavventura per un uomo di 84 anni. L'anziano uscito forse per una passeggiata nei boschi o forse per una ricerca funghi è caduto rovinosamente procurandosi diverse contusioni. Il tutto è accaduto intorno alle ore 17 in zona Arezzo di Vobbia, frazione del comune di Vobbia.

Immediata è partita la chiamata al 118. Sul posto l'intervento degli uomini del soccorso alpino Liguria e dei vigili del fuoco. E' intervenuto anche l'elicottero Grifo che ha imbarcato due uomini del Soccorso Alpini. L’uomo, una volta raggiunto, è stato prima posizionato sopra la barella e quindi vericellato per il successivo trasporto in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche la Croce Verde di Casella.