Autostrade, tra camion e cantieri in Liguria domenica ad alta tensione

GENOVA - Non sono solo i cantieri a creare disagi e code lungo le autostrade della Liguria. In questa domenica di giugno anche la decisione presa dal ministero dei Trasporti di consentire gli spostamenti dei mezzi pesanti rischia di complicare una situazione già particolarmente difficile per chi si muove da e verso la Liguria. Non bastano i cantieri, non bastano le chiusure di gallerie, non bastano le code che in questi giorni dalla riapertura dei confini regionali non sono mancate.

In questa domenica in cui si annuncia un intenso controesodo di turisti lombardi e piemontesi dalla Liguria verso il nord, il traffico leggero è dunque affiancato da quello pesante. Messo tutto assieme e unito al maltempo che rende ancora più pericoloso e difficile viaggiare si rischia davvero di creare la 'tempesta perfetta'. In questi giorni sono una sessantina i cantieri attivi lungo la rete autostradale ligure. La prefettura, insieme alle forze dell'ordine e alla stessa Autostrade, ha approntato un piano di emergenza con presidi fissi di polizia locale e stradale nei cinque caselli di Genova.

GLI AGGIORNAMENTI:

11.50 - A10 Coda di 3 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori.

11.30 - A12 Traffico Rallentato tra Rapallo e Recco per lavori.

11.20 - A26 Coda tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori.

10.15 - A26 Vento Forte tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone.

E già in questo weekend non sono certo mancati i problemi sulle principali autostrade della Liguria. E' iniziato nel pomeriggio di venerdì l'arrivo e il transito di turisti in Liguria nel primo fine settimana di mobilità tra le regioni e il traffico sulle Autostrade è cresciuto creando code e disagi a causa dei tanti cantieri aperti per mettere in sicurezza la rete. Sono transitati tanti turisti in arrivo da Piemonte e Lombardia, diretti verso le riviere per raggiungere le seconde case o in transito verso la Francia. I maggiori disagi, in serata, si sono registrati in A12 da Genova verso levante, tra Genova Est e Recco, con cinque chilometri di coda. In A7 Milano-Genova, quattro chilometri di coda tra Genova Bolzaneto e il bivio A7/A10. In A10 Genova-Ventimiglia ci sono quattro chilometri di coda tra Arenzano e il bivio A10/A26 Trafori. Infine, in A26 Genova-Gravellona Toce si segnalano 4 chilometri di code tra Ovada e Masone. (CLICCA QUI PER APPROFONDIRE).

Il bis nella giornata di sabato con code e rallentamenti già nella prima parte della mattinata, situazione che si è ripetuta anche nel pomeriggio con tempi di percorrenza lunghi soprattutto nella A26 e nel nodo di Genova anche a causa delle chiusure imposte sull'allacciamento A7/A12 (apertura prevista lunedì) e viceversa da quello A12/A7 che rende impossibile per chi arriva da Levante uscire a Genova Ovest, in questo non si hanno ancora indicazioni sulla riapertura della galleria Rivarolo II. (CLICCA QUI PER APPROFONDIRE) .