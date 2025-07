Torna sulla Liguria l'allerta gialla per temporali. Possibili grandinate

In questa pazza estate la Liguria si prepara ad un'altra domenica di allerta emessa da Arpal: è gialla, riguarda tutta la regione dalle 3 della prossima notte alle 17 di domani. Nella giornata di oggi infatti si assisterà ad aumento della nuvolosità per la rotazione dei flussi dai quadranti meridionali con un aumento dell’umidità. Il passaggio di un'onda depressionaria determinerà poi a partire dalla notte condizioni d'instabilità associate a un richiamo di aria umida e venti di scirocco con possibili temporali dapprima sul centro-Levante, dove non si escludono fenomeni forti e persistenti, e poi sul resto della regione dove non si escludono temporali forti e persistenti. Un quadro previsionale complesso, caratterizzato dalla possibilità che i temporali possano faticare ad innescarsi ma una volta iniziati potrebbero spostarsi lentamente ed essere accompagnati da grandinate, questa volta di dimensioni medio-piccole. Da prestare attenzione alle risposte dei piccoli bacini.

