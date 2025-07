Al via 'Palco sul Mare Festival': una notte di emozioni e racconti tra musica e tradizione

Sarà una serata all’insegna dell’eleganza musicale e della forza narrativa quella che domani, domenica 13 luglio, inaugurerà alle 21.30 la 30ª edizione del Palco sul Mare Festival nella sede decentrata della manifestazione, a Villa Durazzo Bombrini di Cornigliano. L’evento, ormai appuntamento fisso dell’estate genovese, si conferma molto più di una semplice rassegna di spettacoli rappresentando un vero racconto collettivo, un omaggio a ciò che il Festival, che ha nel Porto Antico la sua sede principale, ha significato e continua a rappresentare per Genova e la Liguria.

Protagonisti della serata Giua e Riccardo Tesi

Ad aprire questa nuova edizione sarà Retablos che vede insieme sul palco Giua, cantautrice e artista poliedrica, e Riccardo Tesi, uno degli organettisti diatonici più innovativi a livello internazionale. Uniti da oltre vent’anni di collaborazione e da una particolare affinità artistica, i due musicisti propongono un concerto evocativo in cui si intrecciano canzone d’autore, melodie popolari e scrittura strumentale. Il titolo stesso, Retablos, richiama le tipiche scatole di legno dipinte della tradizione peruviana, nate per custodire reliquie e oggi utilizzate per raccontare scene di vita quotidiana attraverso colori vividi e simboli potenti. Allo stesso modo, la musica di Giua e Tesi si fa contenitore di storie, emozioni e visioni. L’inaugurazione di questa edizione riassume l’anima stessa di Palco sul Mare: un festival nato per raccontare e cantare.

