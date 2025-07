Violenza in casa nel Tigullio, uomo spacca i mobili e aggredisce ragazzina

Un uomo ha dato in escandescenza nella serata di venerdì all'interno della sua abitazione nel comune di Casarza Ligure, nel Tigullio. Erano le 23 circa: in preda alla furia ha spaccato mobili a mani nude e gettato oggetti contro le finestre, spaventando i familiari presenti in casa e aggredendo una parente minorenne. Sul posto sono subito arrivate le forze dell'ordine: i Carabinieri e i Vigili del Fuoco chiamati dalla famiglia. Avvertiti anche i soccorsi sanitari, arrivati con la guardia medica, l'ambulanza della Croce Rossa di Riva Trigoso. Una persona è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna in codice verde.

