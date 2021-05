Autostrade, rientro da incubo: code infinite in corrispondenza dei cantieri

GENOVA - Ennesima domenica sera da incubo sulle autostrade liguri, per i cantieri che complicano il rientro dal ponte del Primo Maggio. Già in mattinata una situazione complicata con le code in corrispondenza dei cantieri e le proteste dei turisti arrivati in Liguria dalle regioni vicine (LEGGI QUI)

GLI AGGIORNAMENTI:

ORE 18.30 - in A12 coda di 13 km tra Chiavari e Genova Nervi per lavori. In A10 Coda di 11 km tra Borghetto e Feglino in direzione Genova causa traffico intenso. Sempre in A10 coda di 1 km a Savona in direzione Genova causa traffico intenso. Ancora in A10, coda in uscita a Arenzano per traffico intenso sulla viabilita' ordinaria e circa 9 in diregione Genova. In A26 coda di 1 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori. Sempre in A26 coda di 4 km tra Masone e Ovada per lavori. In A7 coda di 2 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori.

ORE 17 - Sulla A12 si registrano 7 km di coda tra Rapallo e Nervi e 3 km tra Chiavari e Rapallo, in corrispondenza dei restringimenti di corsia per lavori. Sulla A10, sempre in corrispondenza di cantieri, sono 4 i km di coda in direzione Genova da Arenzano al bivio con la A26 e 2 km di coda tra il bivio con la A26 e il casello di Pegli. Coda in uscita al casello di Arenzano per congestione della viabilità ordinaria.