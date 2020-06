Autostrade, in Liguria l'estate inizia in coda tra cantieri e chiusure

GENOVA - Dopo il sabato da incubo (LEGGI QUI) anche la domenica è una giornata da bollino rosso sulle autostrade della Liguria. Già dalle prime ore della mattina traffico sostenuto verso le Riviere, complice anche la bella giornata tipicamente estiva in molti si sono messi in viaggio di buon ora per raggiungere le spiagge di Levante e Ponente, e così le autostrade tra cantieri, restringimenti, scambi di carreggiate e addirittura semafori hanno ben presto ripresentato il consueto lungo serpentone.

In A26 fino a 7 chilometri di coda a causa di un incidente in moto. Ancora da chiarire la dinamica. A bordo del mezzo a due ruote padre e figlio. L'uomo è stato trasportato in codice rosso al Villa Scassi, il minorenne al Gaslini in codice giallo. ma subito si sono formate le code. Coda di 3 km tra Arenzano e il bivio per la A26 per lavori sulla A10. In A12 Coda di 3 km tra Recco e Genova est per lavori. Mentre è segnalato a mezzogiorno traffico rallentato tra Genova est e il bivio per A7 sempre per lavori.