Autostrade, il paradosso in autogrill col kit per sopravvivere in coda in Liguria

“Sai quando parti, ma non sai quando arrivi”: con questo spirito si viaggia in Liguria facendo lo slalom tra cantieri in autostrada e lavori in Aurelia. E per questo arriva il kit di sopravvivenza di Autostrade, dato che non si può sapere se il malcapitato di turno impiegherà 2 o 3 ore a percorrere quel tratto che solitamente si fa in 15 o 20 minuti, restando intrappolato nel traffico.

Bottiglietta d’acqua, patatine, succo di frutta e pacchetto di biscotti: nel sacchetto c’è anche un messaggio di scuse per tutti i disagi che chi viaggia nella nostra regione sta subendo da più di un mese ormai. È successo per davvero ad un chiavarese che all’autogrill di Sant’Ilario si è visto consegnare questo omaggio, dopo essersi fermato a fare colazione. Per tutti coloro che escono dall’autogrill c’è questo ‘cestino omaggio’ ad attenderli, un regalo che di certo non può compensare il tempo perso.

E così l’estate in Liguria la si passa in coda, tra uno scambio di carreggiata e un semaforo, tra automobilisti e autotrasportatori sempre più esasperati, tra le curve della Valfontanabuona o dell’Aurelia alla folle velocità di 30 km/h quando va bene. “Ci vediamo stasera, non so a che ora: chissà se becco coda” o “Secondo te per che ora devo partire se ho prenotato il ristorante alle 20?” sono questi i messaggi che si scambiano le persone che si muovono da ponente a levante e viceversa.

Impegni di lavoro rinviati, appuntamenti saltati, prenotazioni cancellate e una regione che ogni giorno che passa perde sempre più soldi in turismo, trasporti e investimenti: ma vuoi mettere il ‘cestino omaggio’ da ritirare all’autogrill?