Atalanta rullo compressore in Champions, la Sampdoria è avvisata

GENOVA - Se mai la Sampdoria avesse rischiato di montarsi la testa dopo il roboante 3-0 sulla Lazio, ci ha pensato l’Atalanta a mantenerla con i piedi per terra. La squadra di Gasperini si è confermata, anche in Champions League, un autentico rullo compressore, strapazzando i danesi del Midyitilland per 4-0 in casa loro. Tra i quattro marcatori, anche gli indimenticati e mai troppo rimpianti ex blucerchiati Zapata e Muriel.

Dunque, sabato alle 15 a Bergamo sarà durissima, sebbene la Sampdoria possa contare su un periodo di riposo ben maggiore rispetto al tour de force degli avversari. L’allenamento odierno a Bogliasco ha riferito di Candreva e Tonelli che hanno lavorato a parte, ma le loro condizioni non preoccupano, mentre Gabbiadini sarà ovviamente indisponibile. L’unico, vero ballottaggio sembra riguardare l’attacco, dove Ramirez è insidiato da Keita.

Atalanta-Sampdoria sarà diretta dall’arbitro Calvarese, con Banti al Var.