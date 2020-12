Allerta meteo per pioggia e neve, Primocanale in diretta dalle 8

GENOVA - Questa notte la Liguria sarà interessata da una prima fase di maltempo intensa e veloce, che porterà fenomeni di varia natura sulla nostra regione: piogge, temporali, neve anche in prossimità della costa, calo termico con disagio da freddo e possibile gelicidio, venti forti e mareggiate intense.

L'Arpal ha quindi emanato una allerta gialla per temporali sul centro e il levante della regione dalla mezzanotte del 27 dicembre alle 08.00 del 28 dicembre.

Emanata invece un'allerta per neve di colore giallo nei comuni interni del ponente della regione dalla mezzanotte del 27 dicembre alle 12 del 28 dicembre. Allerta gialla nei comuni interni della zona centrale della regione dalla mezzanotte del 27 dicembre alle ore 02.00 del 28 dicembre, e poi arancione dalle 02.00 del 28 dicembre fino alle 08.00, e nuovamente gialla fino alle 12.00 del 28 dicembre. Nei comuni costieri allerta gialla per neve dalle 02.00 del 28 dicembre fino alle 12.

Per quanto riguarda i bacini padani di ponente e levante della nostra regione, allerta gialla dalle 22.00 di oggi, domenica 27 dicembre, alle 02.00 di domani, lunedì 28 dicembre, poi arancione fino alle 08.00, poi gialla fino alle 12.00.

Dalla serata del 27 dicembre, secondo le previsioni dell'arpal, avremo le prime precipitazioni, inizialmente sparse, poi più diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, possibili un po’ su tutta la regione e più insistenti sul centro-levante: sarà neve nell’interno (con interessamento anche dei tracciati autostradali A6-A26-A7), con quota neve in calo con il passare delle ore e possibili sconfinamenti nei settori costieri centrali, altrove sarà invece pioggia. Il rinforzo dei venti da nord sul settore centrale, creerà condizioni di convergenza con quelli meridionali che soffiano molto intensi soprattutto a levante: perciò, per via della tramontana, fino a inizio mattinata i fiocchi di neve potranno sospingersi in costa fra Genova e Savona. Durante la giornata del 28 dicembre e in particolare dalla serata attenzione alle mareggiate intense di libeccio che riguarderanno soprattutto le coste di centro-levante.