Allerta meteo: allagamenti in città a Genova

GENOVA - Cade incessantemente dalla prima mattinata del 4 dicembre la pioggia su Genova e in gran parte della Liguria. L'allerta meteo di livello giallo durerà nell'area del genovese fino alle 21 del 4 novembre.

Nel centro del capoluogo ligure sono stati segnalati diversi interventi per allagamenti. Allagato il sottopasso di piazza Montano a Sampierdarena. Allagamenti per tombini saltati anche in Via Balbi. Tombini saltati si segnalano un po' in tutta la città. I vigili del fuoco sono invece intervenuti per mettere in sicurezza un albero pericolante in Via Bologna.

Le previsioni di Arpal per la giornata di oggi prevedono piogge a carattere sparso, più diffuse sul Centro-Levante con locali rovesci fino a moderat in intensificazione con rovesci diffusi e persistenti in estensione da Ponente a Levante. Venti di burrasca da sud-sudest sul Centro-Levante con raffiche fino a 70-80 km/h. Mare: in aumento da molto mosso al mattino fino ad agitato per onda da sud dal pomeriggio con mareggiate sul Centro-Levante, molto agitato in serata a Levante.