Allerta arancione in Liguria, temporali e vento forte: allagamenti nella notte

GENOVA - È scattata a mezzanotte l’allerta arancione sul centro-Levante della Liguria e relativo entroterra (Zone B-C-E). Nel resto della Liguria (Ponente ed entroterra (Zone A e D) allerta gialla che da mezzogiorno si tramuterà in arancione. Primocanale in diretta segue l'evoluzione dell'ondata del maltempo. Tutti gli aggiornamenti sul sito Primocanale.it.

CLICCA QUI PER GUARDARE LA DIRETTA DI PRIMOCANALE

Notte di lavoro per i vigili del fuoco. Nella tarda serata di giovedì interventi a ripetizione nell’imperiese per numerosi tombini tappati che non permettevano il corretto defluire delle acque. Segnalati alcuni allagamenti nelle strade come a San Bartolomeo al Mare, Imperia, Diano Marina e Porto Maurizio. Pompieri al lavoro anche per rimuovere piccone frane e rami di alberi caduti a causa della forza del vento. Allagamenti anche nel Tigullio dove dalle 4 ha iniziato a piovere con intensità. A Sestri Levante i vigili del fuoco hanno aiutato alcune persone rimaste bloccate all’interno di un sottopasso. Monitorato con attenzione il Petronio a Riva Trigoso che a causa delle abbondanti piogge si è alzato il livello. Attenzione alla situazione del mare perchè con le mareggiate previste diventa poi complicato per i corsi d'acqua scaricare in mare.

Allagamenti segnalati a Chiavari in via Entella. A Sestri Levante il sindaco Valentina Ghio invita tutti i cittadini alla prudenza massima. Qui è esondato il Rio Battana, un piccolo rivo. "Abbiamo chiuso i sottopassi di via Nazionale, via Gramsci, via Pontino, Lapide. Non uscire di casa se non necessario" spiega il primo cittadino.

LE STRADE - Per quanto riguarda le strade: Sopralevata di Genova vietata a motocicli, furgonati e telonati a causa dell'avviso per vento di burrasca. Per quanto riguarda la città di Genova chiusa la strada compresa tra via Tea Benedetti e la strada della Superba perchè zona allagabile. Chiuso anche il tratto di corso Perrone tra via Lorenzi e via Perini in quanto zona a rischio frane. Nello spezzino chiusa la strada della Ripa, mentre la strada del Turchino 456 è chiusa in località Gnocchetto.

MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE A GENOVA - A Genova a causa dell'allerta meteo parchi, cimiteri e ville chiuse per tutta la durata dell'allerta meteo arancione. Disposta anche una lunga serie di misure di protezione e sicurezza. (LEGGI QUI IL DETTAGLIO). Per tutta la giornata di venerdì previste piogge abbondanti, temporali forti, venti con raffiche sopra i 100 km/h e mareggiate intense. Nel corso della giornata nuovo aggiornamento Arpal con possibile modifica dell'allerta meteo.

AGGIORNAMENTO ARPAL ORE 7 - Nelle ultime ore la Liguria è stata interessata da temporali sparsi, in rapido transito dal mare verso l'entroterra di Levante e che hanno determinato precipitazioni con intensità moderate (Sarzana 25 mm/1h, Lerici 22 mm/1h). Al contempo, a largo dello Spezzino, si è formata una linea temporalesca più organizzata che nel suo spostamento verso Est ha interessato l'alta Toscana con intensità di pioggia fino a forti (Minucciano 50 mm/1h). Attualmente le precipitazioni sulla Liguria mostrano una temporanea attenuazione ma tra questa notte ed il mattino di domani è atteso il passaggio frontale con piogge e temporali, anche forti, su buona parte della regione. I livelli idrometrici dei bacini del centro-levante della regione (Polcevera, Aveto, Trebbia) che durante la mattinata avevano registrato incrementi significativi sono in marcata discesa. Visto il passaggio frontale atteso non si escludono risposte improvvise e repentine del reticolo idrografico minore, allagamenti di aree depresse in ambito urbano, rigurgito di reti fognarie. La ventilazione risulta debole o moderata, di provenienza settentrionale sulle stazioni di pianura o fondovalle, meridionale invece in corrispondenza delle stazioni in quota.

AGGIORNAMENTO ARPAL: ORE 4.40 - Le cumulate più significative sono state registrate sulla fascia costiera e relativo entroterra tra Levante genovese e Tigullio, Val Trebbia e Val d'Aveto. I fenomeni più significativi sono in atto sul Tigullio, in particolare tra i comuni di Chiavari e Sestri Levante, dove i rovesci temporaleschi stanno assumendo caratteristiche di maggior persistenza e stazionarietà. Nelle prossime ore sono attesi nuovi rovesci e temporali prevalentemente sulle stesse aree, con possibili fenomeni intensi e localmente persistenti. La ventilazione si mantiene forte da SSE sul Centro e sul Levante, ma con raffiche anche superiori ai 100 km/h sui rilievi; in prevalenza debole o moderata a Ponente. I livelli idrometrici dei bacini dell'Aveto a Cabanne e dell'Entellla sono in salita in seguito alle precipitazioni delle ultime ore. Attualmente i livelli nelle sezioni strumentate sono in salita ma al di sotto della soglia di piena ordinaria, i colmi di piena transiteranno nelle prossime ore.

LE PREVISIONI METEO ARPAL:

VENERDÌ 2 OTTOBRE - Precipitazioni diffuse con intensità fino a molto forte che daranno luogo a cumulate elevate sul centro-Levante e intero entroterra ligure e molto elevate sul Ponente. Dalle prime ore della notte aumento dell'instabilità con rovesci o temporali forti, organizzati e persistenti sul centro-Levante e relativo entroterra; permane un'alta probabilità di fenomeni forti o organizzati su tutto il Ponente. Venti da Sud o Sud-Est di intensità fino a burrasca forte (raffiche anche superiori ai 100 km/h). Mare tra agitato e molto agitato con mareggiate intense per onda in prevalenza da Sud.

SABATO 3 OTTOBRE - Il passaggio del sistema frontale da Ponente a Levante mantiene condizioni di instabilità nella prima parte della giornata con un'alta probabilità di rovesci o temporali forti o organizzati. Precipitazioni diffuse di intensità fino a forte con cumulate fino a elevate sul Levante, significative sul centro e nell'entroterra. Venti in rotazione da Sud-Ovest con intensità di burrasca e raffiche fino a 70-80 km/h. In mattinata ancora mare agitato con mareggiate intense per onda da Sud, SudOvest.

LE AREE DELLA LIGURIA - Zona A: lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; Zona B: lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; Zona C: lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; Zona D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; Zona E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.