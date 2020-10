Maltempo, Toti: "Imbecille chi pensa a Genova fuori allerta rossa per il Nautico"

GENOVA - Chi pensa che Genova sia esclusa dall'allerta rossa per la presenza del Salone Nautico "non solo è un imbecille, ma commette un reato: questa si chiama diffamazione". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, nel punto stampa sul maltempo che investe il territorio e che ha portato Arpal ha rimodulare l'allerta, innalzandola a rossa su gran parte della regione, area genovese esclusa.

A Genova in città infatti persiste l'allerta arancione, comunque il massimo livello di allerta per temporali. "Le decisioni prese dai nostri meteorologi prescindono dagli eventi che si stanno svolgendo in città: chiunque possa solo minimamente evocare una scelta contraria oltre a essere imbecille, commette un reato", ha ribadito il governatore ligure Toti.

"E' possibile che il Salone possa chiudere i battenti un po' prima, questa sera, che gli stand non in sicurezza o le imbarcazioni esposte al vento interromperanno le proprie attività di expo", ha aggiunto parlando della 60esima edizione del Salone Nautico di Genova, in corso fino al 6 ottobre. Secondo quanto riferito da Toti, l'attività del Salone potrebbe essere "in parte mutilata. Come e quando lo stanno valutando, ma in generale resterà aperto".