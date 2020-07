A7 slitta la riapertura del tratto tra allacciamento A12 e Genova Ovest

GENOVA - Ancora ritardi per quanto riguarda le riaperture delle tratte autostradali in Liguria chiuse la notte per ispezioni. Autostrade per l'Italia informa che sulla A7 la “riapertura del tratto compreso tra l'allacciamento con la A12 e Genova ovest verso Genova è prevista in mattinata”.

In un primo momento la riaperturta del tratto era prevista per le ore 7, poi è slittata alle ore 8, infine il messaggio su telegarm di Autostrade informa che la riapertura è prevista 'in mattinata' anche se sul sito di Autostrade stesso si legge che il tratto resterà chiuso fino alle ore 10. Poi la riapertura che è avvenuta poco dopo le 8,30.

Ma nel frattempo si sono formate code per in direzione Genova Est, così come in entrate e uscita dalllo stesso casello a causa del senso unico alternato. Situazione che è andata a ripercuotersi anche sulla viabilità ordinaria con rallentamenti segnalati dalla polizia locale di Genova a Staglieno.

Slittamento di un’ora rispetto a quanto previsto anche sulla A12 per la riapertura del tratto compreso tra Sestri Levante e Rapallo verso Genova che è poi avvenuta alle ore 7. In città ancora code nel ponente a causa del perdurare dell'impossibilità di uscirte a Pegli e Pra' dalla A10.

QUESTO IL QUADRO DELLE CHIUSURE IN ATTO:

-sulla A7 Serravalle-Genova, la stazione di Busalla in entrata verso Milano;

-sulla A7 Serravalle-Genova, la stazione di Isola del Cantone in entrata verso Milano e verso Genova e in uscita da Genova;

-sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Genova Pegli, in entrata verso Savona e in uscita per chi proviene da Genova;

-sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Genova Pra’ in uscita per chi proviene da Genova;

-sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Arenzano in entrata verso Savona;

-sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Celle Ligure in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Savona;

-sulla A12 Genova-Sestri Levante, la stazione di Lavagna in uscita per chi proviene da Livorno e in entrata verso Genova;

-sulla A12 Genova-Sestri Levante, la stazione di Chiavari in entrata e in uscita.