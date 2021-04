A7, rimorchio di camion si ribalta in curva: corriere incolume

GENOVA - Incidente stradale alle quattro della notte sul nodo autostradale di Genova quasi deserto per la zona rossa: il rimorchio di un autoarticolato in una curva fra i caselli di Busalla e Bolzaneto si è ribaltato e il carico di vari pacchi si è disperso sulla carreggiata.

Il conducente non ha subito ferite. Sul posto con il personale del 118 gli agenti della polizia stradale che hanno avviato le procedure per rimettere in carreggiata il rimorchio e liberare la carreggiata.

Procedure agevolate dal fatto che tutto il nodo autostradale della Liguria a quell'ora era privo di traffico a causa delle restrizioni ai movimenti imposti dalla zona rossa.

(Foto d'archivio)