Punto da un calabrone finisce in shock anafilattico, elisoccorso a Fontanigorda

Immagine di repertorio

Dal Bosco delle Fate in Val Trebbia al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova: un Ferragosto da dimenticare per un quarantenne colpito da uno shock anafilattico dopo la puntura di un calabrone.

La reazione allergica, immediata e grave, ha richiesto l’intervento rapido del 112, che ha inviato l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco.