Punto da un calabrone finisce in shock anafilattico, elisoccorso a Fontanigorda

di An.De.
Immagine di repertorio
Dal Bosco delle Fate in Val Trebbia al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova: un Ferragosto da dimenticare per un quarantenne colpito da uno shock anafilattico dopo la puntura di un calabrone.

L'elisoccorso nel Bosco delle fate

La reazione allergica, immediata e grave, ha richiesto l’intervento rapido del 112, che ha inviato l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco.L’uomo, stabilizzato sul posto dalla Pubblica Assistenza di Fontanigorda e dal medico dell’automedica Golf 3, è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Martino, dove è stato preso in carico dai sanitari.

