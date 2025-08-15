Cultura e spettacolo

Torna alla homepage

Folla a Lavagna per la 75esima edizione della Torta dei Fieschi

Settecento kg di torta polverizzati dai presenti
30 secondi di lettura
di Aurora Bottino

Folla delle grandi occasioni a Lavagna, ieri sera, per la 75^ edizione della rievocazione storica de 'La torta dei Fieschi'. Settecento chilogrammi di torta confezionata dai sei pasticcieri lavagnesi sono stati e letteralmente polverizzati dalle migliaia di persone presenti alla festa tradizionale.

Dopo la sfilata e la celebrazioni del matrimonio tra Opizzo Fieschi e Bianca de Bianchi il taglio simbolico della torta e via alla degustazione del grande dolce posto al centro della piazza.
 
Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook
TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Mercoledì 13 Agosto 2025

Storia e tradizione, a Lavagna torna la festa per la Torta dei Fieschi

https://www.youtube.com/embed/SiFWw-W27wI?si=qICwES_8rJHf8YWq   Il 14 agosto 2025, Lavagna celebra la 75ª edizione della Torta dei Fieschi, rievocazione storica che unisce Opizzo Fiesco, condottiero del XIII secolo e fratello di papa Innocenzo IV, e la sua sposa senese Bianca de' Bianchi, figura l