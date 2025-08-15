Folla a Lavagna per la 75esima edizione della Torta dei Fieschi

Folla delle grandi occasioni a Lavagna, ieri sera, per la 75^ edizione della rievocazione storica de 'La torta dei Fieschi'. Settecento chilogrammi di torta confezionata dai sei pasticcieri lavagnesi sono stati e letteralmente polverizzati dalle migliaia di persone presenti alla festa tradizionale.

Dopo la sfilata e la celebrazioni del matrimonio tra Opizzo Fieschi e Bianca de Bianchi il taglio simbolico della torta e via alla degustazione del grande dolce posto al centro della piazza.