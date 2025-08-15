Cronaca

Rischia di annegare in mare, 80enne in codice rosso all'ospedale di Lavagna

di An.De.
di An.De.
Immagine d'archivio

Un anziano di 80 anni ha rischiato di annegare questa mattina durante un bagno in mare a Sestri Levante. Alcuni bagnanti lo hanno notato sbracciare e poi andare sott'acqua, intervenendo prontamente per portarlo a riva.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati gli infermieri di India 4.0, l'automedica Tango 1 e la Croce Verde locale, che hanno prestato le prime cure. L'uomo, ora ricoverato all'ospedale di Lavagna, è stato soccorso in tempo. Non è ancora chiaro se l'episodio sia stato causato da un malore.

