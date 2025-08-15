Rischia di annegare in mare, 80enne in codice rosso all'ospedale di Lavagna

Immagine d'archivio

Un anziano di 80 anni ha rischiato di annegare questa mattina durante un bagno in mare a Sestri Levante. Alcuni bagnanti lo hanno notato sbracciare e poi andare sott'acqua, intervenendo prontamente per portarlo a riva.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati gli infermieri di India 4.0, l'automedica Tango 1 e la Croce Verde locale, che hanno prestato le prime cure. L'uomo, ora ricoverato all'ospedale di Lavagna, è stato soccorso in tempo. Non è ancora chiaro se l'episodio sia stato causato da un malore.

