A Genova anche i cinghiali vanno al mare: scorribanda alla spiaggia di Sturla

GENOVA - Domenica al mare anche per i cinghiali. Sorpresa è un po’ di timore per chi in questa domenica di metà luglio si stava godendo il sole estivo nella spiaggia di Sturla. A un certo punto un gruppetto di otto ungulati (tutti abbastanza giovani) è arrivato fino al mare in cerca di cibo. Chi si prendeva il sole non ha potuto fare altro che osservarli.

È ormai sempre più frequente che queste situazioni si verifichino e la cronaca ogni giorno o quasi racconta delle nuove scorribande dei cinghiali, da quello che è stato visto nuotare qualche settimana fa al largo alle segnalazioni lungo le alture della città. E sui social subito si è scatenata la polemica con i diversi commenti di chi manifesta preoccupazione, chi sottolinea come il fatto non gli crei problemi.

Un dibattito aperto quello tra animalisti e chi vorrebbe trovare una soluzione drastica a cui le istituzioni sono chiamate a trovare una soluzione.

(foto dal gruppo Facebook Sei di Quarto se...)