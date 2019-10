'Liguria Ancheu', venerdi alle 21 puntata dedicata a Colombo: tutti invitati al Teatro della Gioventù

GENOVA - Venerdì scorso le prove generali di Liguria Ancheu sul palco del Teatro Gioventù a porte chiuse, questa settimana la prima trasmisisone con porte aperte al pubblico. La data è quella dell'11 ottobre: un invito speciale per trattare di storia, origini e curiosità riguardo Cristoforo Colombo.

Alle 21 il via alla diretta con la possibilità da parte di tutti di intervenire in teatro: ingresso gratuito (a gratis, anzi "de badda") e possibilità di interazione tanto con gli ospiti quanto con il professor Franco Bampi, presenza fissa della trasmissione.

Nel corso della serata si alterneranno in via Cesarea relatori legati alla storia di Genova e della Liguria, non mancherà la musica e saranno protagonisti anche i comici della tradizione locale.

Poi il grande interrogativo: Cogoleto, Savona e Genova. Ma lo scopritore dell'America dove è nato per davvero? Dibattito con pubblico in sala venerdì sera alle 21 e ingresso gratuito.