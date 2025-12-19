La Lega ligure tira le somme e attacca sul voto di bilancio: "Giunta Salis incoerente"

× Il tuo browser è obsoleto.

Il gruppo Lega della Liguria fa il punto sull'anno 2025 che sta per volgere al termine: bilancio positivo dal punto di vista dei tesserati in cui si registra un aumento del 10% rispetto all'anno passato a livello regionale, con l'obiettivo di fare ancora meglio nel 2026.

Dal partito del Carroccio la proposta di una riforma sulla nomina del presidente durante la conferenza dei sindaci, introducendo anche la figura del vicepresidente. Spiega il consigliere delegato in consiglio regionale Alessio Piana: "La finalità è quella di garantire che gli amministratori possano scegliere chi ritengono essere più conoscente della situazione, e dall'altra che anche i territori più piccoli, anche i rappresentanti, gli amministratori dei territori dell'entroterra, che hanno una particolare necessità rispetto allo sviluppo dei servizi sociosanitari, abbiano una voce autorevole all'interno del contesto."

E' polemica invece sul bilancio appena approvato dal Consiglio Comunale di Genova: il gruppo Lega denuncia "misure ingiuste e calate dall'alto, e non condivise con la minoranza" - come afferma la capogruppo Lega Paola Bordilli - "Quello che non capiamo davvero è come il sindaco insulti a livello nazionale chi vota centrodestra, definendolo poco coerente: io credo che non vi sia maggiore incoerenza di quella che il campo largo ha dimostrato. Io direi che il primo bilancio della giunta Salis è totalmente incoerente."