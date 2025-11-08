Cronaca

Rapallo, i Carabinieri trovano droga e manganello in casa: arrestato

In casa teneva un manganello telescopico, e poi droga al fine della vendita, bilancini, attrezzature per confezionare le "dosi". Tra queste, alcuni grammi di infiorescenze di marijuana, 90 grammi di hashish, infine circa 500 euro in contanti. E' il bottino ritrovato a Rapallo dai Carabinieri delle stazioni di Santa Margherita Ligure e di Rapallo all'interno dell'abitazione di un uomo di 56 anni, di nazionalità italiana, che è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto d’armi od oggetti atti ad offendere.

I sospetti delle forze dell'ordine

I Carabinieri osservavano l'uomo da tempo, insospettiti dai suoi movimenti. Fermato per controlli di routine, sono scattati gli approfondimenti e la perquisizione personale e della sua abitazione. Da lì il ritrovamento di droga, strumenti e manganello. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

