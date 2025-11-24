Ai genovesi Pivio e De Scalzi il SIAE Music Award nella categoria 'Top colonna sonora - Film Tv'

Pivio e Aldo De Scalzi

Prestigioso riconoscimento per Pivio (Ambasciatore di Genova nel mondo e presidente dell'associazione Compositori Musica per Film) e Aldo De Scalzi che nell'ambito della terza edizione dei SIAE Music Awards – l'evento che premia gli autori e gli editori italiani di maggior successo basandosi sui dati reali di ascolto e consumo – hanno conquistato il premio per la Miglior Colonna Sonora nella categoria Film TV per Diabolik dei Manetti Bros.

Una delle coppie più influenti e prolifiche della scena italiana

I due formano una delle coppie musicali più influenti e prolifiche della scena italiana contemporanea, una collaborazione che ha segnato profondamente il panorama sonoro di cinema, televisione e musica d’autore trovando un prezioso equilibrio tra sperimentazione e accessibilità. Il loro sodalizio artistico è nato nel 1997 con lo score de Il bagno turco di Ferzan Ozpetek e continua ad andare avanti con più di 200 colonne sonore tra film e serie tv alle spalle: “Il SIAE Music Award – ha detto Pivio - sta dimostrando di anno in anno di essere diventato un appuntamento fondamentale per la filiera musicale italiana. Avere un riconoscimento pubblico all’interno di una premiazione che si basa rigorosamente sulle rilevazioni dei consumi musicali e sulle royalties distribuite è davvero importante. È un gesto che celebra il successo popolare degli autori di colonne sonore”