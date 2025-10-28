Musica e sinergie a Genova, prosegue la collaborazione tra Carlo Felice e GOG

Il Carlo Felice e la GOG, Giovine Orchestra Genovese, hanno rinnovato per altri quattro anni il loro accordo di collaborazione che promuove la diffusione della cultura musicale a Genova e in Liguria. Un rinnovo che sottolinea la solidità di un rapporto costruito nel tempo basato sull’obiettivo condiviso di valorizzare la musica dal vivo, sostenere la crescita del pubblico e alimentare la vitalità culturale della città. Negli anni la sinergia tra le due istituzioni ha infatti permesso di realizzare numerosi concerti e progetti comuni creando nuove occasioni per l’ascolto e l’apprezzamento della musica.

Un legame che amplia le possibilità del pubblico di incontrare la musica dal vivo

Il sovrintendente Michele Galli ha sottolineato come il rinnovo confermi la volontà dell’ente di rafforzare il dialogo tra le istituzioni culturali cittadine: “Questa sinergia - ha sottolineato - permette di ampliare per il pubblico le opportunità di incontro con la musica dal vivo e di sostenere la formazione all’ascolto. Lavorare insieme significa costruire una rete in grado di generare valore e restituire alla città la ricchezza della musica”. Anche Nicola Costa, presidente della GOG, ha espresso soddisfazione per la prosecuzione della collaborazione: “Siamo felici di proseguire un cammino comune con un’istituzione che condivide la nostra idea di cultura come bene collettivo. L'accordo rinnova un impegno verso la città e verso la musica che per noi significa dialogo, passione e futuro”.

