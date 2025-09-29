Book pride, sabato a Palazzo Ducale verrà presentato il libro 'Sipario siciliano'

Sabato 4 alle 12.30 nell'ambito del Book Pride ospitato da Palazzo Ducale Giuseppe Cerasa presenterà il suo ultimo libro Sipario siciliano edito da Aragno dialogando con Silvia Neonati, Alberto Bruzzone e Sergio Buonadonna mentre Daniela Ardini ne leggerà alcuni passaggi. Il volume è incentrato su una sequenza di ricordi molto spesso inediti dove si intrecciano storie inedite, parte di un patrimonio di emozioni che attraversano quasi 70 anni di vicende italiane. Un racconto che si snoda attraverso amori, passioni, riti, diritti e violenze, il tutto raccontato con forza e lirismo.

